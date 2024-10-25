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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль оказался еще ниже

В четверг, 24 октября, на межбанковском рынке российский рубль оказался еще ниже.

В пятницу состоится заседание Банка России, на котором он примет решение по ключевой ставке. Сейчас показатели составляет 19% годовых, но завтра он может быть повышен до 20%. Это базовый сценарий. Есть и агрессивный, при котором ставка способна взлететь до 22% годовых.

При такой величине ставки, как сейчас, влияние на рубль уже не формируется.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 25 октября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 10,23 коп., до 96,7402 руб. Курс евро расширился на 13,24 коп., до 104,5139 руб. Китайский юань укрепился на 1,56 коп. до 13,5348 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань сократился до 13,5300 руб. (-0,05%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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