Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций продолжил падение В четверг, 24 октября, российский рынок акций продолжил падение. К завершению сессии индекс МосБиржи потерял 0,78% до 2713 пунктов. Индекс РТС опустился на 0,78% до 884 пунктов. Слабо выглядели акции нефтегазового и финансового секторов. Список аутсайдеров возглавили бумаги «Сегежа» (-3,64%), «Самолета» (-2,06%), «Магнита» (-1,85%), ММК (-1,81%), «Ростелекома» (-1,74%), «Сургутнефтегаза» (-1,70%), ОГК-2 (-1,59%), «Селигдара» (-1,56%). В плюсе оставались акции «СПБ Биржи» (+2,41%), «Газпромнефти» (+2,22%), «Распадской» (+1,96%), ДВМП (+1,61%), МКПАО «ТКС Холдинг» (+1,51%) с поддержкой в виде планов компании нарастить прибыль в 2024 году. Индекс RGBI просел на 0,28% до 99,23 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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