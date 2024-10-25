Комментарии

Байкальский риск-форум (БРИФ)
«Кризис будет нашим жёстким экзаменатором»
«Заливать всё зарплатами – стратегия в никуда»
«У России один риск – не успеть». Владимир Орлов – о модернизации производств и перспективах экономики
Все материалы сюжета

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций продолжил падение

В четверг, 24 октября, российский рынок акций продолжил падение.

К завершению сессии индекс МосБиржи потерял 0,78% до 2713 пунктов. Индекс РТС опустился на 0,78% до 884 пунктов. 

Слабо выглядели акции нефтегазового и финансового секторов.

Список аутсайдеров возглавили бумаги «Сегежа» (-3,64%), «Самолета» (-2,06%), «Магнита» (-1,85%), ММК (-1,81%), «Ростелекома» (-1,74%), «Сургутнефтегаза» (-1,70%), ОГК-2 (-1,59%), «Селигдара» (-1,56%). В плюсе оставались акции «СПБ Биржи» (+2,41%), «Газпромнефти» (+2,22%), «Распадской» (+1,96%), ДВМП (+1,61%), МКПАО «ТКС Холдинг» (+1,51%) с поддержкой в виде планов компании нарастить прибыль в 2024 году.

Индекс RGBI просел на 0,28% до 99,23 пунктов.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Ключевая ставка
Глава Ростеха допустил остановку экспорта из-за высокой ключевой ставки
Сбер ожидает повышения ставки до 21%
Костин ожидает повышения ключевой ставки до 21% в этом году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги