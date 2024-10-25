«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций опустился еще ниже

В четверг, 24 октября, российский рынок акций опустился еще ниже. Индекс МосБиржи упал на 0,60% до 2718,42 пунктов. Индекс РТС просел на 0,71% до 885,22 пунктов.

Объем торгов слегка расширился и составил 65,6 млрд руб.

Конъюнктура к сегодняшнему дню стабилизировалась. Биржи Азии преимущественно приобретали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете направлен вверх. Нефтяной рынок снижался, но теперь приступил к консолидации. Баррель Brent нейтрален возле $74,54. Золото удерживается около $2726 за тройскую унцию. Серебро сократилось до $33,41 за унцию. Евро/доллар чуть отыграл понесенные ранее потери и вернулся к 1,0822.

Важные новости и отчетности дня:

ЦБ РФ проведет заседание и примет решение по ключевой ставке;

«Лукойл» и «Хэдхантер» проведут заседания советов директоров;

заказы на товары длительного пользования в США в сентябре;

индекс потребительского доверия от университета Мичигана в США в октябре.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»