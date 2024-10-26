Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций прирост не удержал и снова снизился В пятницу, 25 октября, российский рынок акций прирост не удержал и снова снизился. К завершению сессии индекс МосБиржи упал на 1,22% до 2684 пунктов. Индекс РТС уменьшился на 1,24% до 874 пунктов. Волатильность увеличилась в размерах, когда стало известно о повышении ключевой ставки Банка России с 19% годовых до 21%. Эта новость негативна для эмитентов с высоким уровнем долга. Такие есть среди компаний металлургического сектора, а также технологий. Распродажу возглавили акции МКПАО «ВК» (-4,61%), «Самолета» (-4,04%), ДВМП (-3,88%), «Русснефти» (-3,81%), ПИКа (-3,71%), «Системы» (-3,51%), «СПБ Биржи» (-3,42%). В «зеленой» зоне удалось задержаться бумагам «Сургутнефтегаза» (+0,92%), МКБ (+0,63%), «МосБиржи» (+0,42%), «НоваБев» (+0,32%), «ИнтерРАО» (+0,31%). Индекс RGBI обвалился на 0,50% до 98,70 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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