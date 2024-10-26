Комментарии

Байкальский риск-форум (БРИФ)
«Кризис будет нашим жёстким экзаменатором»
«Заливать всё зарплатами – стратегия в никуда»
«У России один риск – не успеть». Владимир Орлов – о модернизации производств и перспективах экономики
Все материалы сюжета

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций прирост не удержал и снова снизился

В пятницу, 25 октября, российский рынок акций прирост не удержал и снова снизился.

К завершению сессии индекс МосБиржи упал  на 1,22% до 2684 пунктов. Индекс РТС уменьшился на 1,24% до 874 пунктов. 

Волатильность увеличилась в размерах, когда стало известно о повышении ключевой ставки Банка России  с 19% годовых до 21%. Эта новость негативна для эмитентов с высоким уровнем долга. Такие есть среди компаний металлургического сектора, а также технологий.

Распродажу возглавили акции МКПАО «ВК» (-4,61%), «Самолета» (-4,04%), ДВМП (-3,88%), «Русснефти» (-3,81%), ПИКа (-3,71%), «Системы» (-3,51%), «СПБ Биржи» (-3,42%). В «зеленой» зоне удалось задержаться бумагам «Сургутнефтегаза» (+0,92%), МКБ (+0,63%), «МосБиржи» (+0,42%), «НоваБев» (+0,32%), «ИнтерРАО» (+0,31%).

Индекс RGBI обвалился на 0,50% до 98,70 пунктов.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Ключевая ставка
Глава Ростеха допустил остановку экспорта из-за высокой ключевой ставки
Сбер ожидает повышения ставки до 21%
Костин ожидает повышения ключевой ставки до 21% в этом году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги