«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций быстро падал

В пятницу, 25 октября, российский рынок акций быстро падал. Индекс МосБиржи провалился на 2,14% до 2660,36 пунктов. Индекс РТС опустился на 2,06% до 866,98 пунктов.
Объем торгов взлетел до 133,2 млрд руб. Рост показателя вдвое в финале недели является негативным сигналом.
Конъюнктура к сегодняшнему дню выглядит неоднородной. Азиатские биржи двигались смешанно, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете снижается. Сырьевой сектор столкнулся с возобновлением продаж, что вынудило цены идти вниз. Баррель Brent упал до $72,68. Золото стабильно возле $2732 за тройскую унцию. Серебро консолидируется около $33,40 за унцию. Евро/доллар снова валится вниз и тестирует 1,0788.
Важные новости и отчетности дня:
- «ЭсЭфАй» и «Куйбышевазот» закроют реестры для участия в ВОСА;
- ВТБ представит отчетность за III квартал и 9 месяцев 2024 года;
- НКХП проведет ВОСА.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»