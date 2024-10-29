«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций продолжил лететь вниз

В понедельник, 28 октября, российский рынок акций продолжил лететь вниз.

К завершению сессии индекс МосБиржи упал на 2,39% до 2598 пунктов. Индекс РТС рухнул на 2,34% до 846 пунктов.

Пятничное решение ЦБ РФ поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 21% годовых с 19%, оказало на биржи колоссальное давление. Рынок впервые с середины сентября упал ниже 2600 пунктов по рублевому индексу. Обвал в нефти только усилил давление.

Из корпоративных событий обратила на себя внимание отчетность ВТБ, которая отразила рост чистой прибыли на 13,2% в годовом сопоставлении. Бумаги банка смотрелись лучше рынка.

Список аутсайдеров возглавили бумаги КАМАЗа (-6,82%), «Газпрома» (-5,08%), «Русснефти» (-4,99%), «Ростелекома» (-4,96%), «Селигдара» (-4,78%), «Самолета» (-4,71%), «Позитива» (-4,70%), OZON (-4,39%), «НорНикеля» (-4,28%), «ФосАгро» (-4,24%). В «зеленой» зоне удалось остаться акциям ОВК (+4,47%) и «ИнтерРАО» (+0,60%).

Индекс RGBI провалился на 1,16% до 97,30 пунктов.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»