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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль двигался смешанно

В понедельник, 28 октября, на межбанковском рынке российский рубль двигался смешанно.

Рост стоимости кредитования не оказал влияния на траекторию рубля просто потому, что при заградительном значении ключевой ставки конкретная ее величина значения уже не имеет.

ЦБ дал очень жесткие сигналы, согласно которым фаза смягчений точно откладывается на квартал или два.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 29 октября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара укрепился на 56,43 коп., до 97,2300 руб. Курс евро прибавил 41,35 коп., до 105,2229 руб. Китайский юань поднялся на 10,96 коп. до 13,6103 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань вырос до 13,5710 руб. (+0,49%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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