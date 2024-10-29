«Цифра брокер»: Всплеск пессимизма

Рынок накануне. Спад на фондовом рынке набирает обороты. Индекс МосБиржи упал на 3,21% до 2575,06 п., индекс РТС – на 3,77% до 834,31 п. На рынке ОФЗ без перемен, индекс RGBI буднично обновил уже многолетние минимумы, снизившись в понедельник на 1,17% до 97,29 пунктов.

Инвесторы на рынке ОФЗ продолжают дисконтировать в котировках перспективы более высокой ключевой ставки. На этом фоне индекс RGBI может потерять еще пару пунктов в ближайшие недели, в то время как рынок акций, вероятно, останется пока под давлением.

Банк ВТБ (VTBR 76,2 руб., -4,62%) раскрыл результаты за III квартал 2024 года, которые отражают чистую прибыль в размере 97,9 млрд руб., что соответствует ROE в 15,8%. Менеджмент сохраняет прогноз по чистой прибыли на 2024 год на уровне 550 млрд руб. с учетом уже накопленных 375 млрд руб. за 9 месяцев и ожидаемой прибыли от разблокировки активов. Чистая прибыль за III квартал выросла на 13,2%, хотя по итогам 9 месяцев показатель снизился на 0,3% из-за эффектов от валютных операций и приобретения РНКБ годом ранее. Комиссионные доходы выросли на 18%, а расходы на создание резервов сократились на 28,4% .

Результаты розничной сети «Лента» (LENT 992 руб., -3,02%) показывают годовой рост выручки на 55% благодаря интеграции сети «Монетка» и открытию новых магазинов. Общий рост LFL-продаж составил 9,4%, однако он был в основном обеспечен увеличением среднего чека на 9,9% из-за инфляционного давления, тогда как сопоставимый трафик снизился на 0,4%. Рентабельность по EBITDA выросла до 8,1%, а долговая нагрузка сократилась до 1,4x по показателю «Чистый долг/EBITDA», что подчеркивает улучшение операционной эффективности. Тем не менее прирост LFL-продаж был вызван в основном инфляцией, а не увеличением числа покупателей. Учитывая замедление темпов роста и более высокие мультипликаторы, аналитики сохраняют нейтральный прогноз по акциям «Ленты» на фоне более привлекательных оценочных коэффициентов других ритейлеров.

Делимобиль (DELI 200,1 руб., -2,26%) демонстрирует уверенный рост по итогам 9 месяцев 2024 года: автопарк компании увеличился на 26%, достигнув 30,5 тыс. автомобилей, а количество проданных минут выросло на 24% и составило 1 431 млн. Таким образом рост использования услуг немного отстаёт от расширения автопарка. Число ежемесячно активных пользователей увеличилось на 18%, достигнув 599 тыс. человек, а общее количество зарегистрированных пользователей выросло на 16% до 10,8 млн. Компания ожидает рекордный рост квартальной выручки от каршеринга по итогам III квартала 2024 года на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Новости, ожидания и торговые идеи. «Яндекс» (YDEX 3742,5 руб., -2,4%) сегодня раскроет результаты за III квартал 2024 года, которые могут показать сильный рост выручки, до 291 млрд, и EBITDA, до 51 млрд руб. Сейчас компания оценивается по мультипликаторам намного ниже исторической средней оценки, около 8,2 на основе коэффициента EV/EBITDA. Наша целевая цена составляет 5200 руб. за одну акцию «Яндекс».