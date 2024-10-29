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Монополия разместила ЦФА на платформе А-Токен на 500 млн рублей

На платформе ЦФА Альфа-Банка открыт сбор заявок в рамках дебютного выпуска ЦФА Эмитента АО «Монополия».

Выпуск представлен в форме простого денежного требования с фиксированной доходностью, где владелец ЦФА получает фиксированный доход в виде выплат от эмитента.

В дату погашения ЦФА инвестору возвращается начальная стоимость ЦФА. Объем эмиссии составляет 500 000 ЦФА общей стоимостью 500 млн рублей, сроком 12 месяцев и доходностью 22,5% годовых. Выпуск рассчитан на широкий круг инвесторов.

Монополия — логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. Компания существует на рынке более 18 лет.

Платформа А-Токен — собственная платформа Альфа-Банка для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Она позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов — широкому кругу частных лиц, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. На А-Токен выпущено более 430 цифровых финансовых активов (ЦФА) на общую сумму 195 миллиардов рублей, что составляет 47% общего объема в России, который превышает 400 миллиардов рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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