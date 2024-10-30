«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций начал восстановление

Во вторник, 29 октября, российский рынок акций начал восстановление.
К завершению сессии индекс МосБиржи поднялся на 0,86% до 2596 пунктов. Индекс РТС укрепился на 0,75% до 840 пунктов.
Стабильно выглядели акции компаний транспортного, металлургического и электроэнергетического секторов.
Фаворитами дня стали бумаги «Сегежа» (+7,35%), «СПБ Биржи» (+4,94%) «Аэрофлота» (+2,95%), КАМАЗа (+2,80%), «НоваБев» (+2,64%), «НорНикеля» (+2,52%) с опорой на рост цен на палладий, «М.Видео» (+2,09%), НЛМК (+1,83%). В поле зрения продавцов оставались акции МТС (-1,01%), «ФосАгро» (-0,86%), «МосБиржи» (-0,83%), «Системы» (-0,79%), «Газпромнефти» (-0,74%), ОВК (-0,73%).
Индекс RGBI сократился на 0,43% до 96,87 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»