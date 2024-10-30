Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций начал восстановление Во вторник, 29 октября, российский рынок акций начал восстановление. К завершению сессии индекс МосБиржи поднялся на 0,86% до 2596 пунктов. Индекс РТС укрепился на 0,75% до 840 пунктов. Стабильно выглядели акции компаний транспортного, металлургического и электроэнергетического секторов. Фаворитами дня стали бумаги «Сегежа» (+7,35%), «СПБ Биржи» (+4,94%) «Аэрофлота» (+2,95%), КАМАЗа (+2,80%), «НоваБев» (+2,64%), «НорНикеля» (+2,52%) с опорой на рост цен на палладий, «М.Видео» (+2,09%), НЛМК (+1,83%). В поле зрения продавцов оставались акции МТС (-1,01%), «ФосАгро» (-0,86%), «МосБиржи» (-0,83%), «Системы» (-0,79%), «Газпромнефти» (-0,74%), ОВК (-0,73%). Индекс RGBI сократился на 0,43% до 96,87 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



