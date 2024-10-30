«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль доставался в зоне разнонаправленных колебаний

Во вторник, 29 октября, на межбанковском рынке российский рубль доставался в зоне разнонаправленных колебаний.

Рынок учел динамику спроса и предложения иностранной валюты и вышел к определенной точке равновесия. Внешние новости не оказывают на рубль влияния, так как границы межбанка надежно закрыты.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 30 октября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 9,61 коп., до 97,3261 руб. Курс евро расширился 21,46 коп., до 105,4375 руб. Китайский юань сократился на 1,49 коп. до 13,5954 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань понизился до 13,5840 руб. (-0,24%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»