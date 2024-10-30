Комментарии

Ключевая ставка
Строительная отрасль вернется в 2019 год
«Это шах и мат». Бизнес – о влиянии ключевой ставки
«Убить экономику». Эксперты – о повышении ключевой cтавки до 21%
Все материалы сюжета

«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль доставался в зоне разнонаправленных колебаний

Во вторник, 29 октября, на межбанковском рынке российский рубль доставался в зоне разнонаправленных колебаний.

Рынок учел динамику спроса и предложения иностранной валюты и вышел к определенной точке равновесия. Внешние новости не оказывают на рубль влияния, так как границы межбанка надежно закрыты.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 30 октября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 9,61 коп., до 97,3261 руб. Курс евро расширился 21,46 коп., до 105,4375 руб. Китайский юань сократился на 1,49 коп. до 13,5954 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань понизился до 13,5840 руб. (-0,24%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Экспертное мнение
«Надо верить – в себя, в страну, в свой рынок»
«Инвестиции — это игра в долгую»
Как не уйти «в космос» по переплате
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги