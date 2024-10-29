Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций существенно ослаб Премаркет МосБиржи 29.10 УК «Альфа-Капитал» В понедельник, 28 октября, российский рынок акций существенно ослаб. Индекс МосБиржи рухнул на 3,21% до 2575,06 пунктов. Индекс РТС провалился на 3,77% до 834,31 пунктов. Объем торгов сократился до 115,5 млрд руб. Конъюнктура к сегодняшнему дню сформировалась разнонаправленной. Рынки Азии не определились с направлением движения, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете подрос. На нефтяном рынке цены продолжают идти вниз под давлением комплекса факторов - от напора доллара до ближневосточного компонента. Баррель Brent отошел к $71,57. Золото выросло до $2749 за тройскую унцию. Серебро укрепилось в цене до $33,81 за унцию. Евро/доллар слегка восстановился и консолидируется около 1,0810. Важные новости и отчетности дня: «Юнипро» и «Яндекс» представят отчетности за III квартал 2024 года;

«Газпром» и «Фармсинтез» проведут заседания советов директоров;

«ИНАРКТИКА» закроет реестр для участия в ВОСА;

торговый баланс США за сентябрь;

индекс потребительского доверия в США от Conference Board за октябрь. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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