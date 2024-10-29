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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций существенно ослаб

Премаркет МосБиржи 29.10 УК «Альфа-Капитал»

В понедельник, 28 октября, российский рынок акций существенно ослаб. Индекс МосБиржи рухнул на 3,21% до 2575,06 пунктов. Индекс РТС провалился на 3,77% до 834,31 пунктов.

Объем торгов сократился до 115,5 млрд руб.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сформировалась разнонаправленной. Рынки Азии не определились с направлением движения, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете подрос. На нефтяном рынке цены продолжают идти вниз под давлением комплекса факторов - от напора доллара до ближневосточного компонента. Баррель Brent отошел к $71,57. Золото выросло до $2749 за тройскую унцию. Серебро укрепилось в цене до $33,81 за унцию. Евро/доллар слегка восстановился и консолидируется около 1,0810.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Юнипро» и «Яндекс» представят отчетности за III квартал 2024 года;
  • «Газпром» и «Фармсинтез» проведут заседания советов директоров;
  • «ИНАРКТИКА» закроет реестр для участия в ВОСА;
  • торговый баланс США за сентябрь;
  • индекс потребительского доверия в США от Conference Board за октябрь.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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