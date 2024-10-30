«Цифра брокер»: Восстановились от минимумов

Обзор российского рынка на 30 октября

Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер»

Рынок накануне. Рынок восстановился во вторник после заметного снижения по итогам двух предыдущих сессий. Индекс МосБиржи вырос на 0,96% до отметки 2599,66 п., индекс РТС повысился на 0,86% до 841,45 п. В сегменте ОФЗ спад продолжается, индекс RGBI обновил минимумы, опустившись ниже отметки 97,86 п. впервые с декабря 2014 года. Жесткая риторика Банка России и обновленный прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год говорят о возможности ее повышения на заседании в декабре.

Рубль сохраняет тенденцию к ослаблению, которая объясняется дефицитом иностранной валюты на внутреннем рынке и увеличением доли рубля более чем до 40% во внешнеторговых расчетах. Из оставшихся 60% экспортеры должны зачислять в уполномоченные банки только 40% валюты по внешнеторговым контрактам, а норма продажи репатриированной выручки в октябре была снижена с 50% до 25%. Надо полагать, что сокращение притока валюты продолжит оказывать давление на валютный курс.

Новости, ожидания и торговые идеи. Яндекс (YDEX 3756,5 руб., +0,40%) опубликовал ожидаемо сильные финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года. Компания увеличила выручку на 37,4% по сравнению с 2023 годом, до 276,8 млрд руб., сохранив высокие темпы роста в ключевых сегментах бизнеса. Скорректированная EBITDA и чистая прибыль увеличились на 71% и 98% соответственно. «Яндекс» подтвердил прогноз по росту общей выручки в 2024 году на 38-40%, и скорректированному показателю EBITDA на уровне 170–175 млрд руб. По нашим оценкам, «Яндекс» сможет добиться поставленных целей, и на данный момент мы находим акции компании недооцененными и интересными для долгосрочных портфельных инвестиций. Наша справедливая оценка акций Яндекса составляет не менее 5200 руб.

Чистая прибыль и выручка Совкомфлота (FLOT 92,25 руб., -1,00%) сократились до 3,9 млрд руб. и 3,7 млрд руб. соответственно на фоне снижения ставок фрахта и усиления санкционного давления. Тем не менее эскалация конфликта на Ближнем Востоке может способствовать повышению ставок фрахта, что вместе с девальвацией рубля окажет поддержку результатам компании в IV квартале.

Выручка Алросы (ALRS 47,82 руб., +0,99%) снизилась на 43%, до 166 млрд руб., чистая прибыль сократилась в три раза, до 28,3 млрд руб., что не стало сюрпризом ввиду ухудшения конъюнктуры на рынке алмазов.

Выручка Мечела (MTLR 100,88 руб., +3,11%) увеличилась на 166% до 31,89 млрд руб., чистый убыток составил 9,9 млрд руб. (по сравнению с прибылью 31,37 млрд руб. годом ранее). Угольная отрасль остается под давлением слабых цен, ростом расходов на логистику из-за неразвитости железнодорожной инфраструктуры, дополнительно компания страдает от высокой долговой нагрузки.

Выручка Газпрома (GAZP 125,93 руб., +0,79%) увеличилась до 4,3 трлн руб. (на 8% за год), чистый убыток составил 309 млрд руб. (против прибыли в 446 млрд руб. годом ранее). Менеджмент сообщил о снижении долговой нагрузки компании и ожидает, что коэффициент «Чистый долг/EBITDA» на конец года опустится до 2,3х по сравнению с 2,4х на середину года и 2,8х на конец 2023 года. На фоне увеличения производства и повышения цен на газ в Европе акции Газпрома могут показать положительную динамику в краткосрочной перспективе.

Сегодня результаты по РСБУ раскроют Русгидро (HYDR 0,5014 руб., +1,33%) и Европлан (LEAS 604,3 руб., +3,58%). Росстат обнародует традиционные недельные данные по инфляции, а также опубликует данные по уровню безработицы и розничным продажам за сентябрь. Эти индикаторы являются важными ориентирами для Банка России при принятии решения по ключевой ставке.