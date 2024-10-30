Комментарии

Энергоэффективность
«Энергоэффективность с нашими тарифами – это, скорее, мода»
Дом, который построен с умом. Может ли ИЖС быть энергоэффективным?
Деньги из воздуха. Как системы рекуперации снижают энергопотребление и создают комфортный климат в доме
Все материалы сюжета

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций начал восстановление после октябрьского обвала

Премаркет МосБиржи 30.10 УК «Альфа-Капитал»

Во вторник, 29 октября, российский рынок акций начал восстановление после октябрьского обвала. Индекс МосБиржи поднялся на 0,96% до 2599,66 пунктов. Индекс РТС укрепился на 0,86% до 841,45 пунктов.

Объем торгов опустился до 96,0 млрд руб. Это второй день сокращения показателя, который до сих пор сохраняется завышенным.

Конъюнктура к сегодняшнему дню остается смешанной. Азиатские биржи преимущественно продавали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете вырос. В нефти обстановка сохраняется в пользу «медведей». Баррель Brent понизился до $71,49. Золото взлетело до $2780 за тройскую унцию. Серебро повысилось до $34,30 за унцию. Евро/доллар укрепился до 1,0817.

Важные новости и отчетности дня:

  • «РусГидро» представит отчетность за III квартал 2024 года;
  • «Европлан» опубликует данные за 9 месяцев 2024 года по РСБУ;
  • акции «Ламбумиз» начнут торги на Мосбирже;
  • «Алроса» проведет заседание совета директоров;
  • «Абрау-Дюрсо» проведет ВОСА;
  • ВВП США за III квартал 2024 года;
  • число рабочих мест в частном секторе США от ADP за октябрь.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Экспертное мнение
«Надо верить – в себя, в страну, в свой рынок»
«Инвестиции — это игра в долгую»
Как не уйти «в космос» по переплате
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги