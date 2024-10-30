«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций начал восстановление после октябрьского обвала

Премаркет МосБиржи 30.10 УК «Альфа-Капитал»

Во вторник, 29 октября, российский рынок акций начал восстановление после октябрьского обвала. Индекс МосБиржи поднялся на 0,96% до 2599,66 пунктов. Индекс РТС укрепился на 0,86% до 841,45 пунктов.

Объем торгов опустился до 96,0 млрд руб. Это второй день сокращения показателя, который до сих пор сохраняется завышенным.

Конъюнктура к сегодняшнему дню остается смешанной. Азиатские биржи преимущественно продавали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете вырос. В нефти обстановка сохраняется в пользу «медведей». Баррель Brent понизился до $71,49. Золото взлетело до $2780 за тройскую унцию. Серебро повысилось до $34,30 за унцию. Евро/доллар укрепился до 1,0817.

Важные новости и отчетности дня:

«РусГидро» представит отчетность за III квартал 2024 года;

«Европлан» опубликует данные за 9 месяцев 2024 года по РСБУ;

акции «Ламбумиз» начнут торги на Мосбирже;

«Алроса» проведет заседание совета директоров;

«Абрау-Дюрсо» проведет ВОСА;

ВВП США за III квартал 2024 года;

число рабочих мест в частном секторе США от ADP за октябрь.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»