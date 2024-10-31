«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций сохранил небольшой прирост

Закрытие МосБиржи 30.10 УК «Альфа-Капитал»

В среду, 30 октября, российский рынок акций сохранил небольшой прирост.

К завершению сессии индекс МосБиржи укрепился на 0,29% до 2607 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,27% до 843 пунктов.

Новости нефтяного рынка вернули на площадку покупателей. Reuters сегодня написал о том, что ОПЕК+ может и отложить запланированное на декабрь расширение производства энергоносителей. На этом фоне Brent подрос выше $72, хотя еще утром стремился под отметку в $71/баррель.

В «зеленой» зоне проторговались бумаги «Русала» (+3,69%), ОВК (+2,64%), «Полюс Золота» (+1,57%) с опорой на ралли в ценах на драгоценные металлы, МТС (+1,45%), «Магнита» (+1,40%), «Ростелекома» (+1,17%), «Совкомфлота» (+1,13%). В минусе оставались акции ПИКа (-4,31%), «Самолета» (-2,17%), «Русагро» (-2,14%), КАМАЗа (-1,92%), ММК (-1,81%), МКПАО «ВК» (-1,56%).

Индекс RGBI расширился на 0,27% до 97,15 пунктов.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»