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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль ограниченно вырос

Завершение торгов на валютном рынке 30.10 УК​ «Альфа-Капитал»

В среду, 30 октября, на межбанковском рынке российский рубль ограниченно вырос.

Не появилось сколько-нибудь важной информации, которая могла бы способствовать улучшению настроений по рублю.

Курсообразование в основном «завязано» на спросе и предложении валюты банками. В настоящий момент, по-видимому, банковский интерес сглажен.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 31 октября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара опустился на 27,31 коп., до 97,0530 руб. Курс евро упал на 21,64 коп., до 105,2211 руб. Китайский юань сократился на 0,78 коп. до 13,5876 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань укрепился до 13,5895 руб. (+0,02%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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