«Цифра брокер»: Инвесторы в нерешительности

Рынок накануне. Рынки консолидируются вблизи годовых минимумов. Индекс МосБиржи в среду показал рост на 0,6% до 2615,38 п., хотя и отступил от дневных максимумов. Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, впервые с середины октября показал положительную динамику за день, повысившись на 0,32%. Валютный курс показал разнонаправленную динамику внутри дня. Период налоговых платежей в октябре не привел к выраженному укреплению национальной валюты, несмотря ожидавшийся рост поступлений нефтегазовых доходов. Минэкономразвития, в свою очередь, подтвердил актуальность прогноза 96 руб. за один доллар США на 2025 год.

Котировки золота установили очередной исторический максимум. Спрос на золото в мире по итогам III квартала 2024 года вырос на 5% в годовом исчислении. Добыча на рудниках увеличилась на 6% за год и достигла новых рекордных квартальных показателей, а объемы добычи с начала года превзошли предыдущий максимум 2018 года. Основным фактором повышенного спроса на золото в III квартале выступают покупки биржевых фондов (ETF), в то время центральные банки стали менее активно покупать золото.

Нефть подорожала на фоне сокращения коммерческих запасов нефти в США на 573 тыс. баррелей за неделю с окончанием 25 сентября 2024 года по сравнению с ростом запасов на 1,643 млн баррелей на предыдущей неделей. Цены на нефть находятся на сильном уровне поддержки, хотя волатильность на нефтяном рынке, вероятно, сохранится вплоть до президентских выборов в США.

Инфляция в России с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% с 0,2% неделей ранее, годовая ускорилась до 8,57% с 8,46%.

Новости, ожидания и торговые идеи. Акции «Мать и Дитя» (MDMG 867,7 руб., +4,38%) показали опережающую динамику на фоне новости о дивидендах. Компания допускает еще одну (третью по счету) выплату дивидендов в 2024 году. Ранее в этом году компания уже заплатила дивиденды за I квартал в размере 141 рубль на одну акцию, а затем еще 22 руб. Мы позитивно оцениваем перспективы акций «Мать и Дитя», принимая во внимание сильные операционные результаты компании за III квартал: выручка выросла на 21,8% по сравнению с III кварталом 2023 года, сопоставимая выручка (LFL) повысилась на 17,7%. Чистая денежная позиция на 30 сентября 2024 года составила 3 578 млн руб. Компания не только стабильно выплачивает дивиденды, но и инвестирует в развитие: в III квартале открылись три новых клиники и два медицинских центра.

Событием дня сегодня может стать публикация результатов Сбербанка (SBER 241,45 руб., -0,5%) за III квартал 2024 года по МСФО. Из отчета по РСБУ за сентябрь можно видеть, что и в текущих условиях компания продолжает наращивать кредитный портфель и зарабатывать прибыль. Между тем комиссионные доходы сокращаются второй месяц подряд, в то время как стоимость риска постепенно увеличивается, и повышение ключевой ставки может спровоцировать ее дальнейший рост. Сбербанк может показать темпы роста процентных доходов в годовом выражении, хотя темпы роста могли замедлиться.