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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций перешел к смешанным колебаниям

В среду, 30 октября, российский рынок акций перешел к смешанным колебаниям. Индекс МосБиржи упал на 0,86% до 2577,42 пунктов. Индекс РТС подрос на 0,89% до 848,92 пунктов.

Объем торгов сократился до 70,2 млрд руб. На этой неделе показатель объема торгов дает много тревожных сигналов. Его сокращение под конец недели - не самый лучший индикатор.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сформировалась умеренно негативной. Биржи Азии оставались в зоне преимущественных распродаж, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете падает. Рынку нефти минувшим вечером удалось развить отскок, но сегодня положительный импульс снова гаснет. Баррель Brent опустился до $72,88. Золото продолжает рост и достигает $2786 за тройскую унцию. Серебро снизилось в цене до $33,64 за унцию. Евро/доллар вырос до 1,0848.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Аэрофлот» и «Сбербанк» представят отчетности за III квартал 2024 года;
  • Fix Price опубликует данные за 9 месяцев 2024 года;
  • ММЦБ и «Европлан» проведут заседания советов директоров;
  • «Хэдхантер» проведет ВОСА;
  • базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США в сентябре;
  • число требований на получение пособия по безработице в США за неделю.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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