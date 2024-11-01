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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль снова снизился

Завершение торгов на валютном рынке 31.10 УК «Альфа-Капитал»

В четверг, 31 октября, на межбанковском рынке российский рубль снова снизился.

Ослабление российской валюты идет небольшими темпами и не носит сколько-нибудь ажиотажного характера. При это вполне возможно, что рынок косвенно реагирует на вчерашнюю статистику Росстата по инфляции, которая начала ускорение. Это нормально с точки зрения сезонного фактора, но это совершенно не устроит Центробанк. На такой основе растет вероятность того, что в декабре ключевая ставка снова будет поднята.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 1 ноября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара сократился на 3,04 коп., до 97,0226 руб. Курс евро укрепился на 30,20 коп., до 105,5231 руб. Китайский юань поднялся на 1,92 коп. до 13,6068 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань опустился до 13,5640 руб. (-0,27%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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