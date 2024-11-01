«Цифра брокер»: Спрятаться негде

Рынок накануне. На рынке в четверг преобладала понижательная динамика. Индекс MocБиржи упал на 2,1%, индекс РТС показал снижение на 2,08%. Сегмент суверенного долга остается под давлением, индекс RGBI в очередной раз обновил многолетние минимумы, снизившись на 0,78% за день.

Рубль ослаб по отношению к доллару на 0,19%, но укрепился по отношению к китайскому юаню на сопоставимые 0,19%. Золото отступило от максимумов, снизившись 1,2%.

Ухудшение настроений инвесторов могло обусловить выступление главы Банка России на заседании думского комитета, которое позволяет сделать вывод, что текущий высокий уровень ставок пока не оказывает сдерживающего влияния на инфляцию. Таким образом, можно предположить, что повышение ключевой ставки в октябре – не последнее в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

Кроме того, инвесторы могли обратить внимание на решение Конституционного суда России, отменившего сроки давности в отношении исков об изъятии имущества коррупционеров в пользу государства, хотя это решение и не затрагивает сделки по приватизации.

Новости, ожидания и торговые идеи. В лидерах роста в среду оказались акции Аэрофлота (AFLT 54,18 руб., +1,08). Компания на днях опубликовала сильные результаты РСБУ, которые предвещают не менее сильные результаты по МСФО в конце этого месяца.

Положительную динамику показали акции Норникеля (GMKN 98,98 руб., +1,62%). Инвесторы надеются на положительные новости по дивидендам компании, хотя достоверная информация в этом контексте пока отсутствует.

Сбербанк (SBER 238,12 руб., -1,28%) опубликовал результаты по МСФО за III квартал 2024 года. Чистые процентные доходы выросли на 14,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, чистые комиссионные доходы – на 11,6%, чистая прибыль составила 411,1 млрд руб. Несмотря на сильные результаты, котировки акций Сбербанка показали умеренное снижение на фоне общей негативной рыночной динамики.

В лидерах снижения оказались акции связанных с рынком недвижимости компаний – Самолет (SMLT 1339 руб., -5,54%), ПИК (PIKK 494,1 руб., -5,74%), Циан (CIAN 547 руб., -4,30%). Застройщики традиционно представляют сектор с самыми высокими уровнями долговой нагрузки, что можно рассматривать в качестве негативного для них фактора в условиях высоких процентных ставок, на фоне чего инвесторы сокращают вес акций застройщиков в портфелях.

На фоне роста процентных ставок Озон (OZON 2660 руб., -0,99%) сообщил, что с 1 ноября изменит правила оплаты товаров на маркетплейсе. С этого времени постоплата будет применяться в отношении ограниченного категорий товаров, и в большинстве случаев покупки придется оплачивать сразу при оформлении заказа. Озон опубликует результаты за III квартал 6 ноября, которые, как ожидается, будут отражать значительные темпы роста основных финансовых показателей компании.