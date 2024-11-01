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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций попал под агрессивную распродажу

Премаркет МосБиржи 01.11 УК «Альфа-Капитал»

В четверг, 31 октября, российский рынок акций попал под агрессивную распродажу. Индекс МосБиржи рухнул на 2,11% до 2560,20 пунктов. Индекс РТС упал на 2,08% до 831,27 пунктов.

Объем торгов укрепился до 76,8 млрд руб.

Конъюнктура к сегодняшнему дню остается смешанной. Азиатские биржи преимущественно покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете опускается вниз. Нефтяной сектор немного улучшился, покупатели крепко держат восходящий импульс. Баррель Brent вырос до $74,17. Золото упало в цене до $2751 за тройскую унцию. Серебро подешевело до $32,76 за унцию. Евро/доллар подорожал до 1,0878.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Эл5-Энерго» опубликует данные за 9 месяцев 2024 года по РСБУ;
  • X5 Group проведет ВОСА;
  • уровень безработицы и число рабочих мест вне с/х сектора в США в октябре;
  • индекс деловой активности в промышленности от ISM в США в октябре.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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