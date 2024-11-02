«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций сумел выйти в плюс

Закрытие МосБиржи 01.11 УК «Альфа-Капитал»
В пятницу, 1 ноября, российский рынок акций сумел выйти в плюс.
К завершению сессии индекс МосБиржи укрепился на 0,58% до 2577 пунктов. Индекс РТС подрос на 0,66% до 836 пунктов.
Стабильно смотрелись акции компаний металлургического и телекоммуникационного секторов.
Список фаворитов возглавили бумаги «Сегежа» (+5,20%), «Самолета» (+3,97%), «Ростелекома» (+3,54%) ввиду реабилитации после октябрьского провала на 22%, «Роснефти» (+3,41%) в рамках отскока от минимумов, «М.Видео» (+2,99%), «Алроса» (+2,67%), ТМК (+2,56%), ЛСР (+2,22%). В минус опустились акции «Совкомфлота» (-2,10%), «Газпромнефти» (-1,93%), ОГК2 (-1,32%), «Селигдара» (-0,79%), «Фармсинтеза» (-0,73%), «МосБиржи» (-0,59%), «НорНикеля» (-0,34%).
Индекс RGBI сократился на 0,01% до 96,37 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»