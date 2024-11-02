«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций стабильно повысился

Премаркет МосБиржи 02.11 УК «Альфа-Капитал»
В пятницу, 1 ноября, российский рынок акций стабильно повысился. Индекс МосБиржи укрепился на 0,94% до 2584,32 пунктов. Индекс РТС расширился на 0,14% до 832,40 пунктов.
Объем торгов сократился до 74,6 млрд руб.
Конъюнктура к сегодняшнему дню сложилась умеренной. Российский рынок сегодня будет торговаться в одиночестве — в субботу мировые площадки закрыты. Индекс S&P 500 завершил сессию пятницы уверенным подъемом. Сектор нефти вчера понижался. Баррель Brent остановился на ступени в $72,94. Золото опустилось в цене до $2735 за тройскую унцию. Серебро просело к $32,44 за унцию. Евро/доллар подешевел до 1,0834.
Важные новости и отчетности дня:
- «Русолово» и НКХП проведут заседания совета директоров.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»