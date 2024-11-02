«Цифра брокер»: Робкая стабилизация

Рынок накануне. Рынок немного восстановился в пятницу. Индекс MocБиржи повысился на 0,57% до 2574,71, индекс РТС – на 0,14% до 832,4. Спад на рынке ОФЗ приостановился, индекс RGBI показал символический рост на 0,02% до 96,39 п.

Банк России фиксирует признаки перегрева в сфере кредитования, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, заявила директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова. Она отметила, что корпоративное кредитование продолжает расти годовыми темпами более 20%, несмотря на замедление в сегменте розничного кредитования с июля. По словам Даниловой, ужесточение политики Банка России с начала 2023 года привело к замедлению розничного кредитования, но некоторые отрасли остаются нечувствительными к повышенным ставкам. При этом она подчеркнула, что о полноценном «кредитном пузыре» речи пока не идет. Несмотря на это, в Банке России заявили, что потенциальные банкротства отдельных компаний может стать благом для экономики, так как это будет способствовать повышению эффективности в отраслях.

Индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере России в октябре повысился до 50,6, указывая на некоторое улучшение деловых настроений, особенно в экспорте. Тем не менее другие важные индикаторы отражают противоположные тенденции: объемы погрузки на РЖД снижаются уже несколько месяцев — в октябре падение составило 6,2% по сравнению с октябрем 2023 года, что говорит о замедлении экономической активности. На реальном секторе начинают сказываться негативные последствия жесткой денежно-кредитной политики.

Новости, ожидания и торговые идеи. Выручка IVA Technologies, разработчика корпоративных мессенджеров и видео-платформ, за девять месяцев 2024 года увеличилась на 52% до 1,4 млрд руб., прежде всего за счет роста продаж ПО и сервисного обслуживания. Количество партнеров и клиентов компании значительно увеличилось в том числе за счет новых соглашений с РЖД, Ростелеком и другими крупными компаниями. IVA также расширяет международное присутствие, заключив соглашения в регионе Ближнего Востока и Африки. В ноябре компания планирует выпустить комплексное решение для корпоративных коммуникаций под названием IVA ONE.

Совет директоров «Европлана» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 50 рублей на одну акцию за 9 месяцев 2024 года, что соответствует текущей дивидендной доходности около 8,5%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 12 декабря 2024 года.