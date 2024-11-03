«Цифра брокер»: Банковский сектор

Банковский сектор России представлен большим количеством эмитентов с разной степенью чувствительности к высоким ставкам в экономике. Для оценки результатов отдельных финансовых организаций и их дальнейших перспектив можно отследить общие тенденции в банковском секторе.

На фоне роста процентных ставок и повышения долговой нагрузки эмитентов не финансовых организаций, банковский сектор сейчас, наоборот, выглядит более привлекательно.

Среди публичных банков наиболее привлекательно выглядит Банк «Санкт-Петербург», на наш взгляд, у которого самая высокая доля юридических лиц в кредитном портфеле, а также недорогое фондирование, что позволяет банку увеличивать чистую процентную маржу на фоне высокой ключевой ставки.

Импульс к росту доходов Сбербанка может предоставить развитая экосистема банка.

С позитивной стороны могут удивить ВТБ, который является самым недорогим в секторе на основе оценки по рыночным мультипликаторам, и МТС Банк, который может показать опережающие темпы роста за счет широкой базы клиентов МТС.

Подробнее в обзоре аналитиков «Цифра брокер»