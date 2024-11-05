«Цифра брокер»: Неустойчивое равновесие

Рынок накануне. Рынок остается под давлением опасений перед дальнейшим повышением ключевой ставки. Хотя в последний рабочий день на прошлой неделе индекс МосБиржи повысился на 0,76% (до 2594,38 п.), а индекс РТС – на 0,65% (до 837,81 п.), за прошедшую неделю оба индекса потеряли соответственно 2,48% и 3,36%. Настроения на рынке оставались подавленными на фоне повышения доходности ОФЗ, индекс RGBI потерял за неделю 1,91%, продолжив обновлять многомесячные минимумы.

Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю еще на 15-37 б. п. на отрезке 2-10 лет. Опережающий рост доходности показали облигации на ближнем отрезке кривой. На этом фоне спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ расширился за неделю на 26 б. п. до 443 б. п. На данном этапе доходности ОФЗ более чем в достаточной мере учитывают повышение ключевой ставки до 21%, тем не менее перспектива очередного повышения ставки до 22-23% пока не дисконтирована в котировках на рынке облигаций. Если опасения перед дальнейшим повышением ставки не ослабнут на фоне высокого инфляционного давления, доходности продолжат повышаться в ближайшие дни, что, в свою очередь, продолжит оказывать давление на фондовые индексы.

Некоторую поддержку фондовый рынок может получить в виде технических факторов. На прошлой неделе индекс МосБиржи опускался практически до сентябрьских минимумов, где проявилась покупательская активность. Тем не менее на этой неделе нельзя исключать повторного тестирования на прочность минимумов в области 2500 п, если доходности ОФЗ продолжат повышаться.

Повышение нефтяных котировок в понедельник также может оказать поддержку российскому рынку акций в начале недели. Участники ОПЕК+ приняли решение продлить до конца декабря текущего года соглашение о добровольном сокращении нефтедобычи на 2,2 млн баррелей в сутки. На этом фоне котировки Brent понедельник повысились на 3%. Тем не менее в октябре цены на нефть снизились по итогам уже четвертого месяца подряд и предпосылок для разворота этой тенденции пока не просматривается. Ожидания по росту спроса на нефть остаются сдержанными на фоне неопределенных перспектив мировой экономики на следующий год.

Новости, ожидания и торговые идеи. Таким образом, на российском фондовом рынке к началу текущей недели сформировалось хрупкое равновесие. Рынок остается под давлением со стороны высоких ставок, в то время как технические факторы и динамика на рынке нефти могут оказать поддержку. На данном этапе, возможно, оправданно было бы занимать выжидательную позицию и рассматривать осторожные покупки в случае, если не устоит поддержка в области 2500 п. по индексу МосБиржи.