«Альфа-Капитал»: Завершение торгов на валютном рынке

Завершение торгов на валютном рынке 05.11 УК «Альфа-Капитал»

Во вторник, 5 ноября, на межбанковском рынке российский рубль сначала быстро снижался, а затем отыграл падение и восстановился.

Вероятно, российские банки видят тревожный горизонт в финансах и экономике и закладывают эти ожидания в курсообразование.

В новом отчетном периоде ЦБ сократит объемы покупки иностранной валюты и золота до 4,2 млрд рубоей в день против 5,3 млрд рублей в день ранее.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 6 ноября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара расширился на 50,63 коп., до 98,0562 руб. Курс евро укрепился на 74,57 коп., до 106,8882 руб. Китайский юань поднялся на 8,08 коп. до 13,7539 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань подорожал до 13,6945 руб. (+0,19%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»