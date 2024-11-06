«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций подрос

Закрытие МосБиржи 05.11 УК «Альфа-Капитал»
Во вторник, 5 ноября, российский рынок акций подрос.
К завершению сессии индекс МосБиржи поднялся на 0,62% до 2609 пунктов. Индекс РТС укрепился на 0,09% до 838 пунктов.
Фаворитами дня стали бумаги предприятий металлургического и нефтегазового секторов.
В «зеленой» зоне проторговались акции «Совкомфлота» (+3,63%), «Русснефти» (+2,86%), «Норникеля» (+2,68%) с опорой на ралли в никеле, «НоваБев» (+2,62%), НЛМК (+2,50%), ММК (+1,99%), «Сургутнефтегаза» (+1,51%) в связи с ослаблением позиций рубля, МКБ (+1,45%). В минусе оставались бумаги «Самолета» (-3,89%), «Мечела» (-2,47%), «Мосэнерго» (-2,26%), «Селигдара» (-1,96%), «М.Видео» (-1,88%), «Системы» (-1,76%).
Индекс RGBI сократился на 0,06% до 96,50 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»