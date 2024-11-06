«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций продолжил укрепление

Премаркет МосБиржи 06.11 УК «Альфа-Капитал»
Во вторник, 5 ноября, российский рынок акций продолжил укрепление. Индекс МосБиржи расширился на 0,85% до 2616,51 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,33% до 840,60 пунктов.
Объем торгов вырос до 53,0 млрд руб. Инвесторы соблюдают осторожность, что держит объемы торгов ниже средних уровней.
Конъюнктура к сегодняшнему дню остается сдержанной. Биржи Азии преимущественно покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете уверенно растет. В США уже начали подсчет голосов в ходе президентских выборов. В нефти все нейтрально - по сравнению с показателями накануне цены почти не движутся. Баррель Brent закрепился около $75,13. Золото выросло до $2741 за тройскую унцию. Серебро прибавило до $32,43 за унцию. Евро/доллар упал к 1,0779.
Важные новости и отчетности дня:
- «Ренессанс Страхование» проведет заседание совета директоров;
- Okey Group представит операционную отчетность за III квартал 2024 года;
- OZON выпустит финансовые результаты за III квартал 2024 года;
- индекс деловой активности в сфере услуг в России за октябрь.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»