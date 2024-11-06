Комментарии

Выставка предметного дизайна
Бизнес с креативом. Ксения Пономарёва о том, как сделать творчество прибыльным делом
«Формула 1» в предметном дизайне. Чем запомнилась выставка «Concept Line’24 – Простые Вещи»
«Concept Line. Простые вещи»: выставка предметного дизайна пройдёт в Иркутске
Все материалы сюжета

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций продолжил укрепление

Премаркет МосБиржи 06.11 УК «Альфа-Капитал»

Во вторник, 5 ноября, российский рынок акций продолжил укрепление. Индекс МосБиржи расширился на 0,85% до 2616,51 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,33% до 840,60 пунктов.

Объем торгов вырос до 53,0 млрд руб. Инвесторы соблюдают осторожность, что держит объемы торгов ниже средних уровней.

Конъюнктура к сегодняшнему дню остается сдержанной. Биржи Азии преимущественно покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете уверенно растет. В США уже начали подсчет голосов в ходе президентских выборов. В нефти все нейтрально - по сравнению с показателями накануне цены почти не движутся. Баррель Brent закрепился около $75,13. Золото выросло до $2741 за тройскую унцию. Серебро прибавило до $32,43 за унцию. Евро/доллар упал к 1,0779.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Ренессанс Страхование» проведет заседание совета директоров;
  • Okey Group представит операционную отчетность за III квартал 2024 года;
  • OZON выпустит финансовые результаты за III квартал 2024 года;
  • индекс деловой активности в сфере услуг в России за октябрь.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
Бизнес с гарантиями и плечом при выходе на экспорт
15 ноября пройдет форум социального предпринимательства «Мой бизнес. Бери и делай»
И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги