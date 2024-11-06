«Цифра брокер»: Умеренное восстановление

Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер»

Рынок накануне. Рынок постепенно восстанавливается третью сессию подряд. Индекс МосБиржи во вторник вырос на 0,85% до 2616,51 п., индекс РТС повысился на 0,33% до 840,6 п. На долговом рынке динамика менее радужная: индекс суверенного долга RGBI остается на минимумах с 2009 года, индекс корпоративных облигаций обновил многомесячный минимум.

Минфин увеличит ежедневный объем покупок валюты и золота с 7 ноября по 5 декабря до 4,2 млрд руб. по сравнению с 3,1 млрд руб. месяцем ранее. В октябре отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов (НГД) от ожидаемых составило минус 17,6 млрд руб., а в ноябре Минфин планирует получить 105,1 млрд руб. Таким образом, на разницу между этими величинами министерство будет покупать валюту в ФНБ, и ежедневный объем покупок валюты и золота с 7 ноября по 5 декабря составит 4,2 млрд руб. по сравнению с 3,1 млрд руб. месяцем ранее. Банк России будет проводить зеркальные операции на рынке, и с учетом самостоятельных регулярных продаж суммарный объем чистых операций регулятора по продаже юаней в ноябре составит 4,2 млрд руб. по сравнению с 5,3 млрд руб. в октябре. Таким образом, сокращение нетто-продаж Банка России окажет дополнительное давление на рубль с учетом относительно низкого притока валюты от экспорта и восстановления импорта.

Новости, ожидания и торговые идеи. Котировки акций МГКЛ (MGKL 2,168 руб., +3,34%) оттолкнулись от годового минимума после публикации сильных операционных результатов. Благодаря развитию направления ресейл МГКЛ продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста бизнеса. Выручка компании за 10 месяцев 2024 года выросла в 4,6 раза по сравнению с 2023 годом, достигнув 6,5 млрд руб. Общий портфель группы (ломбард + ресейл) вырос в 1,9 раза до 1,7 млрд руб., а общее количество клиентов компании увеличилось на 11% до 184 тыс. человек. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, сократилась с 31% до 9%. С учетом заметного роста финансовых показателей компании, есть основания рассчитывать на щедрые дивиденды по итогам 2024 года, которые могут составить порядка 0,1995 руб. на акцию, по нашим оценкам, что соответствует текущей дивидендной доходности около 9,2%.

Сегодня финансовые результаты по МСФО за III квартал раскроет Ozon (OZON 2729 руб., +2,27%). Мы полагаем, что компания сохранит высокие темпы роста бизнеса и покажет увеличение оборота GMV на уровне не ниже 65%. Однако с учетом растущих расходов на обслуживание долга мы не исключаем, что операционном уровне показатели компании останутся в области отрицательных значений. Тем не менее мы считаем инвестиционный кейс Озон привлекательным, поскольку ожидаем, что компания продолжит расти опережающими рынок темпами благодаря развитой экосистеме.