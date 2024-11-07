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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций продолжил ралли В среду, 6 ноября, российский рынок акций продолжил ралли. К завершению сессии индекс МосБиржи укрепился на 1,76% до 2662 пунктов. Индекс РТС взлетел на 1,80% до 855 пунктов. В лидерах оказались бумаги предприятий транспортного и финансового направлений. Спрос возглавили акции «СПБ Биржи» (+7,68%), OZON (+5,40%), «Алроса» (+4,16%), «Татнефти» (+3,70%), «Аэрофлота» (+3,45%), МКБ (+3,43%), «Юнипро» (+3,40%). В минусе оказались бумаги «Полюс Золота» (-3,73%), «Позитива» (-2,90%), ПИКа (-2,85%), «Самолета» (-2Ю32%), «НоваБев» (-0,47%), «Газпромнефти» (-0,36%). Индекс RGBI расширился на 0,76% до 97,27 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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