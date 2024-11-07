«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль оставался в зоне смешанных колебаний

В среду, 6 ноября, на межбанковском рынке российский рубль оставался в зоне смешанных колебаний.

В «минутках» последнего заседания Банка России, которые были опубликованы сегодня, говорилось об обсуждении на встрече 25 октября варианта с повышением ключевой ставки до 22% годовых. Это предложение не было принято из-за рисков.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 7 ноября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 16,74 коп., до 98,2236 руб. Курс евро понизился на 117,97 коп., до 105,7086 руб. Китайский юань опустился на 11,44 коп. до 13,6395 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань упал до 13,6075 руб. (-0,70%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»