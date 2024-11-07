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Ростелеком досрочно закрыл двенадцатый выпуск ЦФА на платформе А-Токен

Компания разместила уже 12 выпусков на платформе Альфа-Банка. Сбор заявок стартовал и досрочно завершился 2 ноября.

Ранее «Ростелеком» включил ЦФА в управление ликвидностью при помощи платформы Альфа-Банка А-Токен. Объём эмиссии в рамках выпуска — 1 млн ЦФА на общую сумму 1 млрд рублей. Доходность для инвесторов — 22% годовых, погашение через месяц. Приём заявок был запланирован до 6 ноября, но досрочно завершился в первый день из-за высокого интереса со стороны инвесторов.

Платформа А-Токен — собственная платформа Альфа-Банка для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Она позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов — широкому кругу частных лиц, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. На А-Токен выпущено более 470 цифровых финансовых активов (ЦФА) на общую сумму 199 миллиардов рублей, что составляет 47% общего объема в России, который превышает 400 миллиардов рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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