«Цифра брокер»: Всплеск оптимизма

Рынок накануне. Настроения инвесторов заметно улучшились. Индекс МосБиржи в среду повысился в самом начала торгов и вырос по итогам дня на 1,77%, хотя и отступил от дневных максимумов. На пике роста индекс прибавлял 3,5% к закрытию предыдущего дня. Оптимизм перекинулся и на сегмент суверенного долга. Индекс RGBI восстановился за день на 0,77%, несмотря на признанный несостоявшимся аукцион Минфина по размещению ОФЗ в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Позитивная динамика на рынке акций была обусловлена результатами президентских выборов в США. Инвесторы, возможно, исходят из того, что новая администрация будет более склонна к нормализации отношений с Россией. Тем не менее это не единственный фактор, который надо учитывать в оценке перспектив при новой администрации в США. Трамп – это про сильный доллар, поскольку его политика имеет проинфляционный характер, что предполагает не слишком мягкие условия денежно-кредитной политики. Сильный доллар – это дополнительный фактор давления на сырьевой рынок. На этом фоне котировки нефти в среду оказались под давлением, цены на нефть Brent в ходе торгов в среду снижались на минимуме на 2,8%, хотя и отыграли большую часть падения к завершению дня.

В октябре 2024 года нефтегазовые доходы федерального бюджета России составили 1,212 трлн руб., что на 57% больше, чем в сентябре. Основную роль в повышении доходов в октябре сыграли поступления налога на дополнительный доход в размере 492 млрд руб., который уплачивается ежеквартально. Тем не менее по сравнению с тем же периодом прошлого года доходы снизились на 26% из-за падения котировок нефти Urals, цены на которую за год снизились на 24%.

Укрепление доллара США в среду по отношению к мировым валютам оказало давление и на котировки золота, которые снизились более чем на 3%. Помимо перспектив дальнейшего укрепления доллара, давление на рынок золота оказывает некоторое снижение геополитический неопределенности по завершению президентских выборов в США. Слабая динамика на рынке золота естественным образом спровоцировала снижение котировок акций золотодобывающих компаний. Акции российского Полюса одни из немногих подешевели в среду, снизившись на 3,37%.

Из других новостей стоит отметить опубликованное в среду Банком России резюме обсуждения ключевой ставки, которое отражает «очень высокую» вероятность повышения ставки на заседании регулятора в декабре. Это могло оказать давление на индексы во второй половине дня.

Новости, ожидания и торговые идеи. Результаты Озона за III квартал 2024 года по МСФО, в целом совпали с ожиданиями. Выручка увеличилась до 153,7 млрд руб., на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года, главным образом благодаря значительному росту выручки от оказания услуг и четырехкратному увеличению процентной выручки. Скорректированный показатель EBITDA восстановился в область положительных значений и достиг 13 млрд руб. Компания добилась позитивного скорректированного показателя EBITDA в сегментах e-commerce и финтех, что указывает на приверженность целям повышения рентабельности при сохранении уверенного роста.