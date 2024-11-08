«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций вырос, несмотря на поздний старт дня

Закрытие МосБиржи 07.11 УК «Альфа-Капитал»
В четверг, 7 ноября, российский рынок акций вырос, несмотря на поздний старт дня.
К завершению сессии индекс МосБиржи поднялся на 0,63% до 2678 пунктов. Индекс РТС укрепился на 0,61% до 859 пунктов.
Уверенно выглядели бумаги компаний потребительского сегмента.
Спросом пользовались акции OZON (+2,21%) с опорой на представленную накануне отчетность, «Магнита» (+2,16%), «Русала» (+1,71%), МКПАО «ТКС Холдинг» (+1,42%), «Аэрофлота» (+1,12%), «Сбербанка» (+1,01%), «НорНикеля» (+0,94%), «Полюс Золота» (+0,81%). В минус опустились бумаги «Самолета» (-7,74%), «Позитива» (-3,21%) из-за ВОСА, «Русснефти» (-2,05%), «Селигдара» (-2,02%), ПИКа (-1,99%), ЛСР (-1,68%), ММК (-1,48%).
Индекс RGBI увеличился на 1,09% до 98,49 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»