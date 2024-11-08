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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль понизился

Завершение торгов на валютном рынке 07.11 УК «Альфа-Капитал»

В четверг, 7 ноября, на межбанковском рынке российский рубль понизился.

Это было закономерное движение, потому что стратегически для рубля обстановка не поменялась. Впереди новое повышение ключевой ставки Банком России, что выглядит таким же необходимым из-за инфляции, как и неоднозначным в плане последствий.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 8 ноября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара сократился на 15,10 коп., до 98,0726 руб. Курс евро понизился на 14,07 коп., до 105,5679 руб. Китайский юань опустился на 1,55 коп. до 13,6240 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань укрепился до 13,6145 руб. (+0,13%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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