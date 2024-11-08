«Цифра брокер»: Займи в юанях и купи ОФЗ

Рынок накануне. Позитивные настроения на рынке сохраняются. Индекс МосБиржи в четверг повысился на 1,04%, завершив день вблизи недельных максимумов. В сегменте суверенного долга оживление, индекс RGBI прибавил 1,39%, показав максимальный дневной рост с конца августа.

Одной из причин позитивной динамики на рынке ОФЗ могли стать сделки ‘carry trade’ (сделки, направленные на извлечение выгоды от разницы процентных ставок). Ставки RUSFAR в китайских юанях упали до уровня 6,09% overnight с 19% в начале недели, что оправдывает кредитование в юанях и их продажу для покупки ОФЗ где, доходности гораздо выше. Тем не менее инвесторы, скорее всего, должны будут зафиксировать прибыль в такой операции через достаточно короткий промежуток времени, и цены на ОФЗ вернутся к своим привычным уровням в ожидании следующего шага Банка России в текущем цикле повышения ключевой ставки.

В лидерах роста на рынке акций оказались бумаги Озона (OZON 3047,5 руб., +5,41%), прибавившие еще 5,4% в четверг после еще более значительного роста в среду. Уверенной рост показали также котировки акций ТКС (TCSG 2477 руб., +4,57%) и Аэрофлота (AFLT 59,17 руб., +3,67%).

В аутсайдерах оказались бумаги ГК «Самолет» (SMLT 1271,5 руб., -7,12%). В отношении группы появилась не подтвержденная информация о том, что основной владелец ищет покупателя на свой пакет акций, а другой акционер с долей 10% в компании избавился от своего пакета акций еще в октябре. Если пристально посмотреть на финансовое положение компании, то остатки на эскроу-счетах в размере более 400 млрд руб., должны были бы создать подушку безопасности для будущей выручки компании. Тем не менее долговая нагрузка по кредитам с плавающей ставкой оказалась настолько значительной, что текущие и будущие процентные расходы, вероятно, обусловят значительный чистый убыток группы в ближайшие месяцы, а то и годы, пока не опустятся ставки. Если группа найдет инвестора, который будет способен покрыть убытки компании в сложный период высоких ставок и на фоне снижения активности в строительном секторе, то драма в акциях ГК «Самолет», возможно, закончится на позитивной ноте. В противном случае компанию ждет тяжелый период реструктуризации долгов и потери заложенных в залогах активов.

Новости, ожидания и торговые идеи. Инвесторы в пятницу ждут итогов заседания совета директоров Роснефти (ROSN 474,95 руб., +1,55%) по вопросу о промежуточных дивидендах и результатов «Аренадата» (DATA 117,5 руб., -0,84%) за 9 месяцев 2024 года по МСФО.

Кроме того, внимание инвесторов привлекут недельные данные Росстата по индексу потребительских цен, сроки публикации которых были перенесены со среды из-за сокращенной недели. Данные выйдут вечером и не отразятся на динамике фондовых индексов в основную сессию. Тем не менее они будут иметь значение для определения динамики индексов уже на следующей неделе.

В целом на рынке сохраняется умеренно-позитивный настрой, который может дальнейшей позитивной динамике фондовых индексов.