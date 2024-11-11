«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль заметно укрепился

Завершение торгов на валютном рынке 08.11 УК «Альфа-Капитал»

В пятницу, 8 ноября, на межбанковском рынке российский рубль заметно укрепился.

Похоже на то, что в конце этой короткой и волатильной недели инвесторы и банки искали точку равновесия для курса рубля.

Все появившиеся на этой неделе новости в целом учтены в котировках.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 9 ноября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара упал на 23,91 коп., до 97,8335 руб. Курс евро сократился на 11,69 коп., до 105,4510 руб. Китайский юань понизился на 3,00 коп. до 13,5940 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань просел до 13,5630 руб. (-0,46%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»