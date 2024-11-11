Комментарии

Каким будет Усть-Кут
Импульс для города. Как мастер-план изменит жизнь Усть-Кута
10 фактов об Иркутском заводе полимеров
Каким будет новый микрорайон в Усть-Куте
Все материалы сюжета

«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль заметно укрепился

Завершение торгов на валютном рынке 08.11 УК «Альфа-Капитал»

В пятницу, 8 ноября, на межбанковском рынке российский рубль заметно укрепился.

Похоже на то, что в конце этой короткой и волатильной недели инвесторы и банки искали точку равновесия для курса рубля.

Все появившиеся на этой неделе новости в целом учтены в котировках.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 9 ноября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара упал на 23,91 коп., до 97,8335 руб. Курс евро сократился на 11,69 коп., до 105,4510 руб. Китайский юань понизился на 3,00 коп. до 13,5940 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань просел до 13,5630 руб. (-0,46%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
Бизнес с гарантиями и плечом при выходе на экспорт
15 ноября пройдет форум социального предпринимательства «Мой бизнес. Бери и делай»
И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги