«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций укрепился

Премаркет МосБиржи 11.11 УК «Альфа-Капитал»
В пятницу, 8 ноября, российский рынок акций укрепился. Индекс МосБиржи вырос на 1,63% до 2734,56 пунктов. Индекс РТС расширился на 1,88% до 880,52 пунктов.
Объем торгов увеличился до 97,6 млрд руб.
Конъюнктура к сегодняшнему дню сложилась смешанной. Биржи Азии накрыло распродажей, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете повышается. Ранее инвесторы получили на руки важнейшие сигналы, которые теперь предстоит полностью учесть в ценах. Нефтяной сектор начинает неделю понижением. Баррель Brent опускается до $73,62. Золото упало к $2669 за тройскую унцию. Серебро сократилось до $31,20 за унцию. Евро/доллар провалился к 1,0725.
Важные новости и отчетности дня:
- «Хэдхантер», «Фармсинтез», «Гемабанк», «Северсталь» и «Лукойл» закроют реестры для участия в ВОСА;
- «Сбер» представит финансовые результаты за 10 месяцев 2024 года по РСБУ;
- «Аэрофлот» выпустит операционные результаты за октябрь 2024 года;
- «Русагро» представит финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года;
- Мосбиржа введет механизм стабилизации цен на валютном рынке.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»