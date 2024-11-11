Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций укрепился Премаркет МосБиржи 11.11 УК «Альфа-Капитал» В пятницу, 8 ноября, российский рынок акций укрепился. Индекс МосБиржи вырос на 1,63% до 2734,56 пунктов. Индекс РТС расширился на 1,88% до 880,52 пунктов. Объем торгов увеличился до 97,6 млрд руб. Конъюнктура к сегодняшнему дню сложилась смешанной. Биржи Азии накрыло распродажей, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете повышается. Ранее инвесторы получили на руки важнейшие сигналы, которые теперь предстоит полностью учесть в ценах. Нефтяной сектор начинает неделю понижением. Баррель Brent опускается до $73,62. Золото упало к $2669 за тройскую унцию. Серебро сократилось до $31,20 за унцию. Евро/доллар провалился к 1,0725. Важные новости и отчетности дня: «Хэдхантер», «Фармсинтез», «Гемабанк», «Северсталь» и «Лукойл» закроют реестры для участия в ВОСА;

«Сбер» представит финансовые результаты за 10 месяцев 2024 года по РСБУ;

«Аэрофлот» выпустит операционные результаты за октябрь 2024 года;

«Русагро» представит финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года;

Мосбиржа введет механизм стабилизации цен на валютном рынке. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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