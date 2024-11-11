«Цифра брокер»: Предпосылки для восстановления

Обзор российского рынка на 11 ноября

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Рыночные настроения заметно улучшились. В пятницу индекс МосБиржи повысился на 1,36% (до 2734,56 п.), а индекс РТС – на 1,88% (до 880,52 п.), а за прошедшую неделю оба индекса прибавили соответственно 5,4% и 5,1%. На рынке ОФЗ оживление, индекс RGBI прервал восьминедельную серию спада, показав рост по итогам прошедшей недели на 2,77%.

Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю еще на 37-91 б. п. на отрезке 2-10 лет. Опережающими темпами снизились доходности облигаций на дальнем отрезке кривой. Хотя спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ расширился за неделю на 54 б. п. (до 497 б. п.), оптимизма добавляет тот факт, что расширение спреда было обусловлено опережающим снижением доходности 10-летних облигаций. Это может говорить о том, что на рынок возвращаются покупатели, заинтересованные в том, чтобы зафиксировать привлекательную доходность на длинный период.

На этой неделе есть основания для продолжения позитивной динамики в сегменте ОФЗ. Росстат в пятницу опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен. В период с 20 октября по 5 ноября темпы роста потребительских цен замедлились до 0,19% с 0,27% и 0,20 в предыдущие две недели. Ослабление инфляционного давления в принципе может поддержать позитивную динамику в сегменте ОФЗ, т. к. снижает риски более сильного повышения ключевой ставки на заседании Банка России в декабре.

В октябре нетто-приток капитала в глобальные фонды, ориентированные на инвестиции в физическое золото, составил 4,3 млрд долларов США, а активы под управлением этих фондов (AUM) и запасы в золоте достигли соответственно 286 млрд долларов и 3244 тонн золота. Приток капитала в фонды продолжается уже шесть месяце подряд на фоне чего котировки золота в конце октября обновили исторические максимумы. Тем не менее нельзя исключать, что спрос на золото на данном этапе подпитывается синдромом FOMO (страхом упустить выгоду) у инвесторов, что создает предпосылки для коррекции, если не консолидации, на рынке золота в краткосрочной перспективе.

Новости, ожидания и торговые идеи. Рост на рынке облигаций окажет поддержку позитивной динамике на рынке акций в первой половине этой недели, где индекс МосБиржи может проверить на прочность сопротивление в области 2800-2850 п. Дальнейшая динамика на рынках акций и облигаций во многом будет зависеть от очередной порции недельных данных Росстата по инфляции, которые будут опубликованы в среду, 13 ноября.

Кроме того, внимание инвесторов на этой неделе привлечет поток корпоративной отчетности. Среди прочих результаты за 9 месяцев 2024 года раскроют Сбербанк, Аэрофлот, Ростелеком и Совкомфлот. Любые признаки устойчивости корпоративных результатов в условиях высоких процентных ставок в экономике поддержат позитивные настроения инвесторов.