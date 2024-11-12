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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций уверенно рос

Закрытие МосБиржи 11.11 УК «Альфа-Капитал»

В понедельник, 11 ноября, российский рынок акций уверенно рос.

К завершению сессии индекс МосБиржи поднялся на 1,68% до 2780 пунктов. Индекс РТС расширился на 1,56% до 894 пунктов. 

Уверенным спросом пользовались бумаги компаний транспортного и финансового направлений. Не отставал сектор электроэнергетики.

Среди корпоративных событий обратила на себя внимание публикация отчетности «Сбербанка» за октябрь по РСБУ. Данные оказались стабильными.

Позитивно выглядели акции «Юнипро» (+5,65%) с поддержкой в виде ожиданий по дивидендам, «Северстали» (+3,90%), «Абрау Дюрсо» (+3,18%), «Роснефти» (+2,76%), «Фармсинтеза» (+2,73%), НЛМК (+2,58%), «Совкомфлота» (+2,56%) перед публикацией отчетности 15 ноября, ЛСР (+2,50%). В минусе держались бумаги «Полюс Золота» (-3,50%), «СПБ Биржи» (-2,85%), «Лукойла» (-1,84%), «ФосАгро» (-1,80%), OZON (-1,72%), «Сегежа» (-1,40%), ДВМП (-1,38%).

Индекс RGBI укрепился на 0,97% до 100,19 пунктов.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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