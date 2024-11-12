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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций оставался в приподнятом настроении

Премаркет МосБиржи 12.11 УК «Альфа-Капитал»

В понедельник, 11 ноября, российский рынок акций оставался в приподнятом настроении. Индекс МосБиржи повысился на 1,86% до 2785,31 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,73% до 895,75 пунктов.

Объем торгов взлетел до 131,8 млрд руб.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сформировалась умеренной. Азиатские биржи в основном продавали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете направлен вверх. Сырьевой рынок оказался под масштабным давлением. Баррель Brent упал до $71,74. Золото подешевело до $2622 за тройскую унцию. Серебро опустилось к $30,60 за унцию. Евро/доллар обвалился к 1,0647.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Русал» и «РусГидро» проведут заседания советов директоров;
  • «Ростелеком» представит финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 года.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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