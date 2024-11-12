«Цифра брокер»: Импульс к росту сохраняется

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 1,86% (до 2785,31 п.), а индекс РТС – на 1,73% (до 895,75 п.). Рынок ОФЗ продолжил восстанавливаться, индекс RGBI повысился на 0,9% и завершил день выше психологической отметки 100 пунктов.

Котировки Brent, поднимавшиеся на прошлой неделе из-за приостановки добычи в Мексиканском заливе на фоне урагана «Рафаэль», вновь опустились ниже $72 за баррель, так как риск оказался переоцененным. Дополнительное давление на котировки нефти оказывает укрепление доллара США и отсутствие новых стимулов для экономики Китая, ключевого потребителя сырья. В пятницу, 8 ноября, китайское правительство объявило о выделении $1,4 трлн на рефинансирование долгов местных органов власти, но не представило новых мер поддержки экономики, что разочаровало инвесторов. На этой неделе выйдут регулярные отчеты по нефтяному рынку от МЭА, ОПЕК и EIA, которые будут содержать данные о балансе спроса и предложения, а также прогнозные оценки по нефтяному рынку.

Новости, ожидания и торговые идеи. Выручка «РусАгро» (AGRO 1241,2 руб., +1,74%) в III квартале 2024 года составила 76 млрд руб., повысившись на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Темпы роста выручки немного замедлились из-за переноса продаж в сельскохозяйственном сегменте и снижения цен на сахар. Скорректированная EBITDA упала на 29% за год, а рентабельность по EBITDA сократилась на 7 п. п. до 14%. Коэффициент «Чистый долг/EBITDA» снизился до 0,99х, что позволило компании сосредоточиться на инвестициях и возможных поглощениях, отказавшись от дивидендов за предыдущие периоды. Операционный денежный поток за 9 месяцев составил 36 млрд руб., из которых 19 млрд руб. направлены на инвестиции, а ликвидность достигла 67 млрд руб. В ближайшее время ключевой предпосылкой для повышения котировок акций компании может стать завершение редомициляции, запланированное на конец года, после чего возможно возобновление выплаты дивидендов.

Сбербанк (SBER 260,73 руб., +1,86%) опубликовал результаты за октябрь. Темпы роста кредитования розничных клиентов в октябре замедлились, прирост розничного кредитного портфеля составил 0,8%, при сокращении первичного кредитования на 16% по сравнению с сентябрем. В корпоративном сегменте кредитование продолжает расти высокими темпами, портфель вырос на 2,7% в реальном выражении. Чистые процентные доходы банка за 10 месяцев увеличились на 13,2% по сравнению с октябрем 2023 года, достигнув 2134,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы увеличились на 6,9% за 10 месяцев до 615,2 млрд руб. Сбербанк сохраняет устойчивую финансовую позицию и привлекателен для консервативных инвесторов. По итогам года дивиденды составят 34-34,5 руб., что соответствует текущей дивидендной доходности около 13,2%.