«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций скорректировался

Закрытие МосБиржи 12.11 УК «Альфа-Капитал»
Во вторник, 12 ноября, российский рынок акций скорректировался.
К завершению сессии индекс МосБиржи упал на 1,24% до 2750 пунктов. Индекс РТС опустился на 1,25% до 884 пунктов.
Привлекательнее рынка выглядели акции компаний потребительского и нефтегазового секторов.
Среди аутсайдеров оказались бумаги «Сегежа» (-3,40%), «Совкомфлота» (-3,05%), «Северстали» (-3,00%), «Ростелекома» (-2,65%), «СПБ Биржи» (-2,61%), «Мечела» (-2,42%), БСП (-2,34%), НЛМК (-2,31%), «Юнипро» (-2,22%). В плюсе оказались акции ЛСР (+4,08%), «Самолета» (+2,42%), ПИКа (+2,24%), МКБ (+1,98%), «НоваБев» (+1,56%), «Мосэнерго» (+1,25%).
Индекс RGBI сократился на 0,42% до 99,70 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»