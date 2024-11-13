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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций скорректировался Закрытие МосБиржи 12.11 УК «Альфа-Капитал» Во вторник, 12 ноября, российский рынок акций скорректировался. К завершению сессии индекс МосБиржи упал на 1,24% до 2750 пунктов. Индекс РТС опустился на 1,25% до 884 пунктов. Привлекательнее рынка выглядели акции компаний потребительского и нефтегазового секторов. Среди аутсайдеров оказались бумаги «Сегежа» (-3,40%), «Совкомфлота» (-3,05%), «Северстали» (-3,00%), «Ростелекома» (-2,65%), «СПБ Биржи» (-2,61%), «Мечела» (-2,42%), БСП (-2,34%), НЛМК (-2,31%), «Юнипро» (-2,22%). В плюсе оказались акции ЛСР (+4,08%), «Самолета» (+2,42%), ПИКа (+2,24%), МКБ (+1,98%), «НоваБев» (+1,56%), «Мосэнерго» (+1,25%). Индекс RGBI сократился на 0,42% до 99,70 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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