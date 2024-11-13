«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль заметно ослаб

Завершение торгов на валютном рынке 12.11 УК «Альфа-Капитал»

Во вторник, 12 ноября, на межбанковском рынке российский рубль заметно ослаб.

Не появилось каких-то неожиданных новостей или данных.

Вероятно, банковский рынок, чьи колебания и определяют курсообразование рубля, изменил некоторые приоритеты на обозримую перспективу.

Инвесторы сегодня обсуждали так и не получившую подтверждения информацию о том, что ЦБ может начать снижать ключевую ставку в марте. Пока инфляция высока, о сокращении стоимости кредитования размышлять точно не стоит.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 13 ноября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 0,09 коп., до 97,9559 руб. Курс евро упал на 59,89 коп., до 104,2533 руб. Китайский юань сократился на 5,69 коп. до 13,4951 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань снизился до 13,4975 руб. (-0,11%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»