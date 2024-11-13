«Цифра брокер»: Откатились от пиков

Рынок накануне. Фондовые индексы во вторник отступили от недельного максимума на фоне возможной фиксации прибыли после семи дней роста. Индекс МосБиржи снизился на 1,03% до 2756,76 п., индекс РТС – на 1,03% до 886,56 п. Индекс суверенного долга RGBI не удержался выше круглой отметки и опустился ниже 100 п. Настроения инвесторов могли ухудшиться из-за опровержения главой Банка России появившейся накануне информации о предполагаемом начале снижения ключевой ставки с марта 2025 года.

Котировки Brent остаются под давлением из-за слабых перспектив спроса на нефть. В ноябрьском обзоре по рынку нефти ОПЕК в четвертый раз подряд понизил прогноз спроса на нефть. Прогноз роста на 2024 год был понижен на 107 тыс. б/с до 1,8 млн б/с, прогноз на 2025 год снижен на 103 тыс. б/с до 1,5 млн б/с. Рынок ожидает новых стимулирующих мер от Китая, которые могли бы положительно повлиять на внутреннее потребление в стране, а также встречу членов ОПЕК+ 1 декабря, в ходе которой альянс может предложить свои механизмы для стабилизации цен на «черное золото».

Новости, ожидания и торговые идеи. Аэрофлот (AFLT 61,03 руб., -1,61%) продолжает наращивать объемы перевозок: в октябре пассажиропоток авиакомпаний группы увеличился на 14,2% по сравнению с октябрем 2023 года и составил 4,8 млн человек, за 10 месяцев 2024 года пассажиропоток увеличился на 18,2% до 47,3 млн человек. Занятость пассажирских кресел продолжает расти: в октябре показатель вырос на 1,3 п.п. до 91,1%, а за 10 месяцев 2024 года – на 2,1 п.п. до 90%. Сильные операционные результаты компании повышают уверенность в достижении цели по выходу на чистую прибыль по итогам текущего года, что откроет возможность для выплаты дивидендов, впервые с 2018 года. По нашим консервативным оценкам, дивиденд может составить 4 руб., что соответствует текущей дивидендной доходности около 6,6% .

Ростехнадзор разрешил возобновить добычу на трех карьерах ЮГК (UGLD 0,6720 руб., +11,83%): «Курасан», «Южный Курасан» и «Березняковский», однако на месторождении «Светлинское» добыча по-прежнему приостановлена. Тем не менее новость спровоцировала бурный рост в бумагах золотодобытчика, поскольку финансовые результаты компании во II полугодии и дивидендный вопрос во многом зависят от возобновления работ на упомянутых карьерах.

Выручка Ростелекома (RTKM 64,52 руб., -5,48%) в III квартале 2024 года выросла на 11% по сравнению с 2023 годом и составила 193 млрд руб., OIBDA – на 1%, до 75 млрд руб., рентабельность по OIBDA снизилась до 39% по сравнению с 43% годом ранее на фоне роста операционных расходов. Чистый убыток составил 6,7 млрд руб. против прибыли в 13,6 млрд руб. в 2023 году из-за повышения расходов, в том числе финансовых, и разового не денежного убытка от переоценки отложенных налоговых обязательств. CAPEX вырос на 26% до 39,5 млрд руб., а свободный денежный поток переместился в область отрицательных значений и составил минус 5,2 млрд руб. Чистый долг с начала года вырос на 12%, до 628,8 млрд руб., коэффициент «Чистый долг/OIBDA» составил 2,1х против 1,8х годом ранее. В перспективе импульс к росту котировок акций бумаг Ростелекома (с учетом ухудшения финансового положения) могут стать IPO дочек РТК-ЦОД и Солар, планы по размещению которых компания подтвердила. Однако компания, вероятно, ожидает улучшения конъюнктуры на рынке для размещения акций.