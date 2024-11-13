«Альфа-Капитал»: В среду на открытии рынок акций РФ умеренно отступает

В среду на открытии рынок акций РФ умеренно отступает. Индекс МосБиржи сокращается на 0,10% до 2754 пунктов, индекс РТС уменьшается на 0,10% до 885 пунктов.

Индекс государственных облигаций RGBI растет на 0,26% до 100,00 пунктов.

Продавцы продолжают контролировать акции ЛСР (-1,32%), ДВМП (-0,55%), «Сегежа» (-0,55%), «Мечела» (-0,42%), «Ростелекома» (-0,39%), «ИнтерРАО» (-0,31%), OZON (-0,28%), «Акрона» (-0,24%). В плюсе держатся бумаги МТС (+1,42%), «НорНикеля» (+1,32%), «Самолета» (+1,20%), ПИКа (+1,14%).

Сектор нефти пробует реализовать растущий импульс и восстановиться после понесенных ранее потерь. Баррель Brent поднимается до $72,02. Золото остановилось около $2604 за тройскую унцию. Евро/доллар ослаб до 1,0606.

Курс китайского юаня на МосБирже укрепляется до 13,5835 (+0,62%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»