«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль снизился

В среду, 13 ноября, на межбанковском рынке российский рубль снизился.

На внебиржевой площадке особенной активности замечен не было, но вот на Мосбирже произошло обновление годового пика в паре юань/рубль. Это связано с серьезным подорожанием юаня на мировой арене, но не только. Вполне возможно, что рынок таким образом страхует свой риск вероятного оттока средств из иностранной валюты после выборов президента США.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 14 ноября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 12,15 коп., до 97,9550 руб. Курс евро упал на 59,88 коп., до 104,8522 руб. Китайский юань сократился на 4,20 коп. до 13,5520 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань поднялся до 13,6050 руб. (+0,78%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»