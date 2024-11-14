«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций умеренно повысился

В среду, 13 ноября, российский рынок акций умеренно повысился.
К завершению сессии индекс МосБиржи укрепился на 0,25% до 2763 пунктов. Индекс РТС прибавил 0,26% до 888 пунктов.
Лучше рынка смотрелись акции компаний потребительского направления.
Спрос проявился в бумагах «Россетей» (+4,17%), OZON (+2,90%), «Самолета» (+2,77%) на слухах о вероятной продаже одним из совладельцев своего пакета бумаг, МКПАО «ВК» (+2,62%), ММК (+2,27%), «Русала» (+2,26%), БСП (+2,23%). В минусе проторговались акции ЛСР (-1,70%), «Распадской» (-1,53%), «Мосэнерго» (-1,09%), «Русснефти» (-0,83%), «ФосАгро» (-0,79%), «Позитива» (-0,34%).
Индекс RGBI расширился на 0,31% до 100,05 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»