«Цифра брокер»: С оглядкой на инфляцию

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду завершил основную сессию ростом, прибавив за 0,26%, хотя большинство акций подешевели на вечерней сессии после выхода данных по инфляции. Индекс RGBI повысился на 0,45%.

Недельная инфляция с 6 по 11 ноября ускорилась до 0,3% с 0,19% неделей ранее. Продолжают расти цены на товары и услуги с импортной составляющей: цены на стройматериалы прибавили 0,17%, на медикаменты 0,14% и цены в секторе туристических услуг показали рост на 0,38%.

Минфин провел успешное размещение двух выпусков гособлигаций с постоянным купоном после череды несостоявшихся аукционов. Средневзвешенная доходность по ОФЗ-ПД 26246 составила рекордные для этого выпуска 16,82% годовых. Ранее, на аукционе 18 сентября, этот же выпуск предлагал средневзвешенную доходность на уровне 16,37% годовых. На втором аукционе Минфин разместил длинный выпуск ОФЗ-ПД 26248 с датой погашения 16 мая 2040 года на сумму 49,107 млрд руб. с доходностью 16,95%, что является максимальной доходностью по этому выпуску.

По предварительным данным, в III квартале наблюдалось замедление роста ВВП до 3,1% с 4,1% во II квартале. Это может быть позитивным фактором в пользу дальнейшего замедления инфляции, и негативным для компаний, у которых мы можем увидеть падение финансовых показателей за III квартал.

Стоимость нефти снизилась до минимума за последние две недели на фоне укрепления доллара США, слабого спроса в Китае и опасений, что на рынке может возникнуть избыточное предложение. Российская нефть ESPO впервые с 2022 года торгуется в Китае с премией в размере 0,7 долларов за баррель к эталону Dubai. На эту марку приходится около 50% экспортных продаж у Роснефти, и если такая динамика будет сохраняться, то это благоприятно скажется на выручке компании за отчётный период.

Новости, ожидания и торговые идеи. Русагро (AGRO 1205,2 руб., -0,43%), крупнейший вертикальный агрохолдинг России, объявляет о закрытии сделки по консолидации 100% долей и контроля над ГК Агро-Белогорье. В агрохолдинг входит 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. Эта консолидация позволит Русагро стать вторым по объёму производителем свинины в России и получить синергетический эффект в сельскохозяйственном и мясном бизнес-направлениях компании.